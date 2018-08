Problema rifiuti: Bioland di Casalcermelli smaltirà la Forsu per Amag Alessandria e Cosmo Casale

Alessandria – Accordo temporaneo tra la Bioland di Casal Cermelli, ditta privata dotata di biodogestore, e Amag Ambiente. La motivazione sta nel fatto che la partecipata del Comune di Alessandria è tornata a raccogliere l’organico (La FORSU, la Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano), prima nelle frazioni e poi in città. Aral e Srt Novi-Tortona, però, a causa di un guasto al biodigestore novese (si sta provvedendo alla sua riparazione ma pare ci vogliano almeno una quindicina di giorni) non possono più accogliere rifiuti, di qui la decisione a favore di Bioland che quasi certamente si prenderà cura anche dell’organico di Cosmo Casale dato che era supportato da Srt. Il primo conferimento è di 300 tonnellate (dieci camion) ma non si esclude che il servizio possa proseguire nei mesi a venire data la situazione di stallo in cui versano Aral e Srt. Bioland è un fiore all’occhiello della nostra provincia nel settore della lavorazione di Forsu e della produzione derivata di energia elettrica e di biometano. Gli impianti di Cascina Rosa a Casalcermelli sono all’avanguardia anche per quanto riguarda l’impatto praticamente nullo sul territorio.