Secondo gli esperti l’incendio della discarica di Castelceriolo sarebbe doloso

Alessandria – Appare sempre più avvolto nel mistero il rogo che, venerdì scorso a Castelceriolo, è scoppiato all’interno dell’impianto Aral nel reparto di stoccaggio della plastica. A prendere fuoco un cumulo di rifiuti, circa seimila tonnellate, che appare ormai sempre più opera dell’uomo.

Poi la notte successiva, sabato, il furto di una pala meccanica, poi rimasta abbandonata in paese.

Due episodi che, molto probabilmente, sono collegati tra loro anche se al momento si parla solo per ipotesi, supposizioni, interrogativi.

Partendo dal rogo, venerdì sera, era apparso chiaro fin da subito che si trattasse di incendio anomalo.

Azzardato, secondo gli esperti, parlare di autocombustione anche perché l’incendio autonomo parte dal centro del mucchio, in questo caso, invece, si è trattato, secondo quanto appurato dagli esperti, di roghi superficiali appiccati a distanza come se qualcuno avesse lanciato da fuori recinto delle esche accese.

Questo spiegherebbe perché l’incendio, grazie anche al fatto di essere stato prontamente segnalato e circoscritto, non abbia causato gravi danni, né inquinamenti.

Il giorno dopo il secondo fatto misterioso. Il furto di una ruspa da parte di ignoti. All’interno di Aral ve ne erano tre e una di esse è stata accesa fatta andare per un certo tratto di strada. Solo l’allarme lanciato da alcuni vicini di casa ha permesso la fuga del ladro che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha lasciato la pala meccanica nella piazza del paese scappando via in macchina con alcuni complici.

Non si esclude l’ipotesi della ragazzata anche se pare prendere più piede la possibilità che si tratti di un sottile tentativo di creare altri problemi ad Aral, azienda già sotto inchiesta e che rischia il fallimento per la mole di debiti accumulati, magari attirando l’attenzione proprio su quel cumulo di rifiuti. Si tratta di parte dell’immondizia da tempo stivata irregolarmente nell’impianto e per la quale l’Arpa, rifacendosi alla legge di tre anni fa sui delitti ambientali, aveva intimato ad Aral lo smaltimento entro 45 giorni. Periodo ormai trascorso ma prorogato dalla Provincia fino a sei mesi, come consente la stessa legge e dunque fino a dicembre c’è ancora tempo.

Sul furto della ruspa, gli inquirenti non escluderebbero l’ipotesi che si tratti della stessa banda che sei giorni prima aveva sradicato con una ruspa una delle colonnine bancomat al Q8 Easy di via Casalcermelli.

Le indagini, comunque, sono pienamente in corso e ad occuparsene sono i carabinieri del Noe.