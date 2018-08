“Strada facendo” dopo il crollo di Genova

Ovada – È, in pratica, una sorta di Blabla Car, la nota app che consente di trovare un passaggio per questa o quella destinazione contribuendo alle spese di viaggio, per ottimizzare gli spostamenti in auto. Si chiama “Ovada-Genova: strada facendo” ed è stata creata su Facebook il 18 agosto. Poco tempo fa ma intanto, nei primi due giorni, hanno già aderito almeno 300 persone.

La motivazione, ottimizzare gli spostamenti in auto tra la città dell’Orba e dello Stura e Genova, ormai separate dal crollo del viadotto Morandi avvenuto la vigilia di Ferragosto.

Il dolore per le vittime resta e resterà sempre forte, ora però i pendolari dovranno far fronte anche ai risvolti pratici che la tragedia avrà sulla loro vita quotidiana e sulla possibilità di raggiungere il posto di lavoro, o di studio, come facevano solo fino a pochi giorni fa.

Pare, infatti, impossibile che entro il 2 settembre la linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova, chiusa il 4 agosto come ogni anno per il periodo estivo, possa riaprire dato che le macerie del viadotto hanno interrotto i binari.

Gli autobus sostitutivi che viaggiano in questi giorni sono stati costretti, a loro volta, a cambiare tragitto: da Ovada, via A26, fino al casello di Genova Prà e quindi alla stazione di Voltri, da cui si può proseguire sui convogli metropolitani fino a Principe e Brignole.

Un calvario, in pratica, ed ecco, allora, l’idea di gestire il fenomeno col doppio obiettivo di agevolare i viaggiatori e provare, soprattutto, a ridurre al minimo l’impatto sul traffico genovese.

L’idea sta funzionando tanto che, in poche ore, i post di persone che chiedevano orari e spostamenti si sono moltiplicati.

“Vedremo se funzionerà” ha spiegato una pendolare. In ogni modo, anche questo è un esempio di solidarietà, nel rispetto di poche, semplici regole: segnalazioni chiare (orari, partenza, destinazione), nessun passaggio ai minorenni né tantomeno richieste di denaro.