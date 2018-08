Aral ha deciso di non raccogliere più i rifiuti a Castelceriolo, Cascinagrossa e Spinetta Marengo fino a nuova disposizione

Alessandria – Nel marasma generale causato dall’incendio della discarica di Castelceriolo, avvenuto martedì sera, Aral ha trovato la soluzione più facile ma meno logica: sospendere il conferimento dei rifiuti fino a nuovo avviso. Di conseguenza, Amag Ambiente si è trovata a sospendere a sua volta, la raccolta dei rifiuti biodegradabili dovuti agli sfalci e potature, fino a nuova disposizione.

Un disagio decisamente non da poco per un’area, quella di Castelceriolo, Cascinagrossa e Spinetta Marengo, già provata dai fumi e dalla puzza che per tutta la giornata di oggi, a cominciare da ieri sera, ha invaso la zona.

Siamo davvero certi che la soluzione sia questa ossia semplicemente quella di bloccare, momentaneamente, il conferimento dei rifiuti fino a nuovo avviso? E gli abitanti dei paesi intorno come dovranno regolarsi?

Non sarebbe meglio anche andare più a fondo per risolvere una faccenda che sta mettendo a dura prova i nervi degli abitanti di Castelceriolo e dintorni? I residenti di Castelceriolo, infatti, non ne possono più di una discarica abbandonata a se stessa, praticamente incustodita e sepolta dai rifiuti. Come reazione a questa situazione di degrado e abbandono qualcuno ha dato fuoco alla discarica, facendo intervenire i pompieri che hanno dovuto lavorare tutta la notte per avere ragione delle fiamme. Aral, come ormai ampiamente noto, si sta dibattendo in una situazione non particolarmente rosea: la società consortile di smaltimento rifiuti con sedi a Castelceriolo e a Solero, di cui il Comune di Alessandria ha i due terzi delle quote, è al centro di una controversia con creditori di cui non è chiaro a che titolo siano tali per gli importi milionari vantati. Giorni fa è stata presentata in tribunale la domanda per ammettere Aral al concordato preventivo. La giudice della sezione fallimentare ha accettato la richiesta, ma questo non vuol dire niente perché per concedere il concordato preventivo occorrono requisiti che Aral, a quanto è dato sapere, non ha. Innanzi tutto non ci sono soldi e per un concordato in cassa qualcosa bisogna pur avere. Insomma, una situazione davvero complessa. Rifiuti in plastica che prendono fuoco, piromani in azione, una società alla canna del gas e la soluzione a tutto è lo stop al conferimento dei rifiuti fino a nuovo avviso?

Attendiamo tempi migliori.