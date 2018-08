I tifosi grigi non gradiscono la Juve: curva nord deserta

Alessandria – Vittoria di misura per la Juventus Under 23, impegnata ieri sera, martedì 21 agosto, al “Moccagatta” contro il Cuneo nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

Il gol della vittoria porta la firma di Luca Zanimacchia che, intorno alla mezz’ora del primo tempo, con un destro rasoterra, non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario.

Circa 500 i tifosi presenti alla stadio alessandrino, in tribuna, i massimi dirigenti juventini: dall’amministratore delegato Beppe Marotta, al ds Fabio Paratici fino a Gianluca Pessotto.

Presente anche l’ex grigio Giancarlo Camolese. A fare gli “onori di casa” per l’Alessandria è stato il responsabile marketing Luca Borio, il ds Massimo Cerri, mister Gaetano D’Agostino e diversi giocatori grigi.

In segno di protesta, i tifosi dell’Alessandria, che in queste ultime settimane hanno più volte sottolineato di non gradire una seconda squadra al “Mocca”, hanno disertato l’evento lasciando vuota la Curva Nord (nella foto).