L’Italia cade a pezzi: a Pisa un cartello autostradale piomba sulle auto

Pisa – Siamo alle solite: piove e l’Italia va in tilt. Ma non c’entra un fico secco il cambiamento climatico che non c’è in quanto negli ultimi quindici anni la temperatura è calata di 2 decimi di grado. Il problema è che il nostro Paese è stato cementificato in maniera selvaggia e siccome l’acqua è incomprimibile e da qualche parte deve andare, se non trova sbocchi fa dei danni. Lasciamo perdere le balle sulle bombe d’acqua e sulle trombe d’aria che non esistono, ma dobbiamo fare i conti con una situazione precaria da tutti i punti di vista, che vede crollare di tutto, dai ponti ai cartelli stradali. È quello che è successo oggi pomeriggio lungo la Firenze-Pisa-Livorno dove per la pioggia ed il forte vento è crollato un cartello stradale sull’asfalto sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord. Per fortuna non ci sono state conseguenza ne ai mezzi ne alle persone.