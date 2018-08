Ancora incerta la data di inizio del campionato di Serie C

Firenze – Ancora un rinvio. L’ennesimo in questo inizio di stagione tribolato per la Serie C. Infatti, salvo ulteriori cambiamenti, il campionato dovrebbe iniziare il 15 e 16 settembre.

Il direttivo della Lega Pro nella riunione di ieri, mercoledì 22 agosto, a Firenze, quella che nelle intenzioni di fine luglio doveva annunciare al popolo della Serie C la composizione dei gironi e procedere alla stesura del calendario, ha invece seguito l’andamento sbandierato in questi giorni dal presidente Raffaele Gravina (nella foto) che ha detto: “Senza certezze, non siamo in grado di partire con il campionato”.

A dover essere atteso è l’esito delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport al CONI che si riunirà il 7 settembre. Il giorno dopo, sabato 8 settembre, saranno presentati i calendari.

“Vanno tutelati i nostri club. Siamo per il rispetto delle regole” ha continuato Gravina “Dobbiamo appurare che, ad oggi, è impossibile partire e non ci è consentito né fare i gironi né i calendari. Impediremo la creazione del disegno di caos. Siamo quelli che si guardano negli occhi e si confrontano anche con le altre componenti. Per questo da oggi ci rimettiamo in cammino con e opereremo per la tutela dei diritti dei nostri club”.

“Abbiamo lavorato ad un prospetto e a progetti – ha continuato il Presidente Gravina – ma non possiamo partire con una nuova stagione agonistica senza certezza”.

I club hanno votato all’unanimità questa proposta.