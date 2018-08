Di Maio scende in campo a salvaguardia dei posti di lavoro all’Ilva

Roma – “Forti criticità e nuovi elementi fondamentali che porterebbero al sospetto di illegittimità dell’atto”.

Ad affermarlo è il vice premier Luigi Di Maio che commenta così il parere dell’Avvocatura di Stato in merito alla questione riguardante la difficile trattativa per la salvaguardia dei posti di lavoro all’Ilva, il colosso siderurgico, che dovrebbe essere ceduta alla lussemburghese Arcelor Mittal, con sede anche a Novi Ligure.

Una vicenda il ministro dello Sviluppo sta seguendo da vicino.

“C’è stato un ‘eccesso di potere’, non essendo stato tutelato il pubblico interesse a causa della negata possibilità di effettuare rilanci migliorativi” ha affermato Di Maio che dunque punta a tornare a sedersi nuovamente al tavolo con Arcelor Mittal per trattare, ma con armi in più a sua disposizione. Il parere infatti potrà essere usato come strumento per ottenere maggiori garanzie sul piano ambientale e soprattutto su quello dell’occupazione, chiedendo l’assunzione di tutti o quasi i dipendenti, sono 13.500, come chiesto dai sindacati. Per ora invece l’azienda si è fermata a 10.500.

Ad attaccare Di Maio è l’ex ministro Carlo Calenda che ha gestito la proceduta negli scorsi mesi: “Caro Di Maio – attacca l’ex ministro Carlo Calenda, il quale ha gestito la procedura negli scorsi mesi – invece di darci il tuo parere sul parere dell’Avvocatura, pubblica il parere. Così evitiamo il solito ridicolo show a senso unico».

Nessun commento, invece, al momento dalla Arcelor Mittal che sta ancora attendendo le decisioni del ministro. Resta, comunque, alto l’interesse per questa operazione.

Il tempo, però, stringe ed una decisione dovrà essere presa entro metà settembre quando l’Ilva non avrà più ossigeno in cassa e soprattutto quando, come prevede il contratto, la multinazionale potrà prendere il pieno controllo dell’acciaieria di Taranto.

Comunque sia, se Di Maio dovesse impedire ad Arcelor Mittal di ottenere la proprietà degli impianti, all’Ilva serviranno risorse fresche dato che l’azienda perde 30 milioni di euro al mese e per indire una seconda gara e individuare nuovi acquirenti potrebbero servire almeno 500 milioni.

Soldi pubblici che Di Maio dovrebbe trovare il più in fretta possibile.