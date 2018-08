Dieci appuntamenti per conoscere meglio il Monferrato

Alessandria – Partirà domani, venerdì 24 agosto la tredicesima edizione di “PeM! – Parole e Musica in Monferrato”, kermesse a base di incontri, musica, racconti, organizzati in spazi aperti nel suggestivo scenario delle colline del Monferrato alessandrino, tra San Salvatore e Valenza, che si concluderà giovedì 20 settembre.

La rassegna, divenuta ormai punto di riferimento ben oltre i propri confini, quest’anno offrirà dieci appuntamenti.

Si comincia venerdì 24 agosto, alle 21, al Parco della Torre Storica di San Salvatore con l’esibizione di Armando Corsi, chitarrista genovese che nel suo curriculum vanta concerti con Ivano Fossati, Paco de Lucia, Samuele Bersani e Bruno Lauzi. Corsi sarà accompagnato dalla cantante e scrittrice Vera Torrero.

Domenica 26 agosto spazio agli Ex Otago, band indie genovese divenuta, in breve tempo, una delle realtà musicali più interessanti della scena italiana. Al Parco della Torre Storica dibattito con due membri della band, il cantante Maurizio Carucci e il chitarrista Francesco Bacci. Appuntamento alle 21.

Martedì 28 agosto sarà la volta di Frankie Hi-Nrg Mc, mostro sacro del rap italiano in attività fin dai primi anni novanta. Appuntamento alle 21 al Parco della Torre Storica, via Sottotorre, San Salvatore.

Domenica 2 settembre si cambia location. A Valenza, a Villa Gropella, strada per Solero 8, si racconteranno i 14 anni di Radio West, emittente alessandrina che portò in città i suoni dell’America e nelle piazze il meglio della musica italiana. Il dibattito sarà tenuto da Bruno “Svisa” Anarratone e Paolo Tolu. Musiche di accompagnamento a cura di Dado e Rudi Bargioni.

La rassegna proseguirà poi domenica 9 settembre con “Una passeggiata da cani”, partenza e arrivo al Crossodromo “A.Rizzetto” di San Salvatore, frazione Valdolenga, alle 18,30.

Martedì 11 settembre l’incontro con il cantante e rocker Diodato, alle 21 a Villa Genova in frazione Fosseto 62 a San Salvatore.

Mercoledì 12 settembre, sempre alle 21, spazio a Ghemon, cantante di hip hop, funk e soul music che racconterà la sua carriera attraverso traguardi, incontri importanti e periodi bui a Casa Spriano, via Prevignano 47 a San Salvatore.

Giovedì 13 settembre, alle 21 a Villa Fortuna in via Santuario 23 a San Salvatore, “La luna è dei lupi”, scritti, canzoni e racconti di ululati notturni con Giuseppe Festa, Piero Saettone, Pino Boero e Pier Giovanni Capellino.

Domenica 16 settembre, ore 18, incontro con il musicista Guido Guglielminetti, bassista, tra gli altri, per De Gregori, Tozzi, Battisti, Mia Martini, Bertè e Fossati. Appuntamento a Casa Romagnoli, via Marconi 32, San Salvatore.

Si chiude giovedì 20 settembre. Alle 21, al teatro comunale di San Salvatore in via Cavalli 13, incontro con Nada, mito della musica leggera italiana, in attività ormai da quasi cinquant’anni.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ad eccezione della “Passeggiata da cani”.

“PeM! – Parole e Musica in Monferrato” è organizzato dai Comuni di San Salvatore Monferrato e Valenza in collaborazione con Fondazione CRT, Fondazione CRA, Almo Nature e Fondazione Capellino, Il Forno di Mauro, Pizzeria Modugno, Italiana Assicurazioni di Fracchia e Ongarelli, G&B Fixing Innovation, Enrico Beccaria & Figli, Ferraris Gioielli, Kimono Casa, Fondazione Carlo Palmisano – Biennale Piemonte e Letteratura, Associazione Commercianti San Salvatore Monferrato. Media partner Radio Gold, MEI e Tracks.

Con il patrocinio di Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Alexala e del consorzio turistico Mondo – Monferrato domanda e offerta.

Gli appuntamenti sansalvatoresi della rassegna sono inseriti nel calendario delle manifestazioni del “Settembre Sansalvatorese”, 39° edizione.

Per info ulteriori: pagina Facebook “Parole e Musica in Monferrato”, sito del Comune di San Salvatore (www.ssansalvatoreinrete.it), mail: ufficiostampa@comune.sansalvatoremonferrato.al.it.