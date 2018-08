Inaugurato il nuovo depuratore di Acqui Terme

Acqui Terme – È stato inaugurato ieri mattina, mercoledì 22 agosto, in Regione Fontanelle, lungo la provinciale per Alessandria ad est della città tra la ferrovia e il Bormida, il nuovo depuratore di Amag Reti Idriche per il trattamento delle acque reflue, in grado di immettere nel Bormida da 600 a 1500 metri cubi ogni ora.

La struttura lavora a cicli alternati per abbattere l’azoto, con un risparmio di energia e un minore impatto ambientale. Più di 2 milioni di euro l’investimento complessivo.

Tre anni di lavori, iniziati nel 2014 e poi stoppati nel 2017 a causa del furto di 200 metri di cavi di rame, per un impianto con tecnologie avanzate che servirà, oltre agli abitanti di Acqui, anche quelli di Visone, Terzo, Melazzo e, nel prossimo futuro, anche Alice Bel Colle.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini, l’Assessore all’Ambiente, Maurizio Giannetto, il Dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria, Claudio Coffano e il Direttore dell’Ato6 Adriano Simoni.

In termini tecnici sono stati realizzati: un nuovo sollevamento iniziale delle acque reflue con trattamenti primari potenziati (grigliatura grossolana e fine e dissabbiatura); un capannone insonorizzato per i compressori dell’aria utile ad azzerare le emissioni acustiche; l’adeguamento delle tre vasche per i trattamenti ossidativi; una nuova vasca per il trattamento dei fanghi; una nuova vasca di sedimentazione; l’ampliamento del comparto di disinfezione finale.

Il nuovo impianto dispone di tecnologie all’avanguardia che riducono l’impatto ambientale e i consumi energetici e consentono di sopperire al fabbisogno di depurazione delle acque reflue per i prossimi decenni.

Le nuove linee di depurazione usano il metodo dei cicli alternati per rimuovere l’azoto, risparmiando energia e spazio e limitando i fanghi in uscita. Il tutto controllato da tecnologie all’avanguardia.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Acqui, Lorenzo Lucchini: “per Acqui, che ad Amag deve molto, è un passo importante – ha detto il sindaco – puzza e rumori sono stati abbattuti. Lavori analoghi sono in ultimazione a Bistagno e nel 2019 si sistemerà il depuratore di Cassine. Così miglioreranno di molto la qualità delle acque del Bormida”.