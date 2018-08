L’alessandrino Matteo Donati esce da torneo di tennis di New York

New York – Sogno americano già svanito per Matteo Donati. Il tennista alessandrino, al primo turno delle qualificazioni agli Us Open, ha ceduto al connazionale Stefano Travaglia per 3-6, 2-6.

Travaglia già un anno fa si era messo in evidenza, il girone preliminare, dove aveva raggiunto il tabellone principale, eliminando addirittura il numero uno azzurro Fabio Fognini.

Gara quasi a senso unico con Donati che è andato avanti di un break in entrambi i set (2-0 nel primo e 1-0 nel secondo), ma poi ha raccolto le briciole e ha sofferto la maggiore solidità da fondo campo del giocatore di Ascoli Piceno.