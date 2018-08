Marocchino abbandona i figli in auto sul piazzale con 34 gradi: salvi per miracolo

Alessandria (Roberto Cavallero) – Più di mezz’ora chiusi in un’auto a piazzale Berlinguer, al sole e nell’ora di punta.

Tragedia sfiorata verso l’una di lunedì pomeriggio nella piazza davanti all’ospedale civile.

Due bambini, di quattro e cinque anni, hanno infatti rischiato di morire soffocati all’interno dell’auto dei genitori, lasciata sciaguratamente parcheggiata al sole dal padre in una giornata con temperature decisamente insopportabili, vicine ai 40 gradi.

Ad evitare il peggio un medico che, smontando dal turno di lavoro, aveva notato un uomo parcheggiare l’auto al sole, inserire le quattro frecce di emergenza e poi allontanarsi lasciando i bambini nell’abitacolo. S’è avvicinato notando i due piccoli che apparivano pallidi, sudati fradici e con le labbra blu. Ha dato subito l’allarme e all’arrivo degli agenti di Polizia la situazione è apparsa subito estremamente grave con i bambini che apparivano visibilmente sofferenti.

Al momento dell’intervento, infatti, la temperatura esterna era di 34 gradi ma, all’interno dell’auto, è facile presupporre che la colonnina di mercurio segnasse molto di più.

I poliziotti hanno tentato di convincere i piccoli ad aprire la porta, parlando loro e cercando di tranquillizzarli ma invano e allora sono passati ad azioni più decise.

Dopo aver rotto il finestrino anteriore dell’auto più lontano da loro, sono riusciti ad entrare nel veicolo ed a tirarli fuori sani e salvi.

I due fratellini sono stati subito visitati dal medico presente che ha poi provveduto ad avvertire il 118. Sono quindi stati trasportati al pronto soccorso e sottoposti alle cure del caso.

Il padre, un marocchino in regola sul territorio nazionale, giunto al parcheggio poco dopo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per abbandono di minori.

Per fortuna i bambini si sono ripresi e risultano in buona salute non avendo riportato conseguenze rilevanti dall’accaduto.