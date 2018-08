Scialba vittoria dei Grigi in attesa di Santini

Alessandria – Sofferta vittoria per l’Alessandria nel test amichevole, ieri pomeriggio mercoledì 22 agosto, contro il Borgosesia, squadra che milita in Serie D.

Al Centogrigio, l’undici allenato da mister D’Agostino ha vinto per 2-0 ma ha mostrato un gioco ancora troppo lento e poco incisivo.

Una delle rare giocate è arrivata sul finale del primo tempo con una verticalizzazione di Gazzi che ha mandato in porta Rocco, abile poi a saltare il portiere e a mettere dentro a porta vuota per il gol del due a zero dopo il primo gol di Bellazzini su punizione procurata da Gazzi.

Capitolo mercato: come confermato dal ds dei Grigi Cerri, alla fine la punta di peso è arrivata. L’Alessandria Calcio ha ufficializzato oggi, giovedì 23 agosto, l’arrivo di Claudio Santini, attaccante ventiseienne in arrivo dall’Ascoli che lo aveva acquistato l’estate scorsa dal Pontedera dove aveva realizzato quattordici gol. Precedentemente aveva militato nel Montecatini dove aveva realizzato ventuno reti. Cresciuto calcisticamente nel vivaio della Fiorentina, Santini arriva con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto per l’Alessandria.