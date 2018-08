È un film di genere azione, thriller del 2018, diretto da Steven C. Miller, con Sylvester Stallone e Dave Bautista. Uscita al cinema il 22 agosto 2018. Durata 96 minuti. Distribuito da M2 Pictures in collaborazione con Italian International Film.

Escape Plan 2 – Ritorno all’Inferno, il film diretto da Steven C. Miller, vede nuovamente Sylvester Stallone vestire i panni di Ray Breslin, l’ingegnere civile che nel prequeldiventava un maestro nel collaudare prigioni di massima sicurezza. Al fianco di Breslin in questa nuova missione troviamo Trent Derosa, interpretato da Dave Bautista, un uomo ambiguo e senza scrupoli sempre al soldo del miglior offerente, ma che con Breslin condivide la stessa precisione nel lavoro e una sana competizione.

Anni dopo essere riuscito a trovare la via di fuga dal carcere di massima sicurezza soprannominato “La Tomba”, Ray Breslin è alla guida di una nuova squadra di esperti di sicurezza di alto livello. Quando Shu, maestro di wing chun e membro della squadra, viene rapito e imprigionato all’interno di una labirintica prigione computerizzata dove gli uomini devono lottare come animali per sopravvivere, Breslin è costretto ad intervenire per salvare il suo amico. Con Trent Derosa, vecchia conoscenza di Breslin, e Hush (50Cent), amico fedele ed esperto di sorveglianza

