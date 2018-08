Il cavalcavia di Tortona realizzato da Itinera è in uno stato pietoso

Tortona (Maria Ferrari) – Non è necessario andar tanto lontano per vedere qualche ponte in cemento armato realizzato qualche decina di anni fa e tuttavia già fatiscente. Lungo la provinciale per Alessandria, appena fuori Tortona, dopo il ponte sullo Scrivia si trova il viadotto che dall’autostrada porta alla provinciale con una serie di svincoli. Realizzato da Itinera (Gruppo Gavio) una quarantina di anni fa, è in uno stato drammatico ed è del tutto evidente che necessiti di una profonda ristrutturazione come dimostrano le foto: calcestruzzo che si stacca, l’armatura in acciaio che è in gran parte scoperta e arrugginita e chissà quante altre magagne ancora. Le foto non hanno bisogno di troppi commenti e c’è da chiedersi se il sindaco Gianluca Bardone non si sia mai accorto di niente, così come il presidente della Provincia Baldi e gli stessi tortonesi che ogni giorno ci passano sotto e sopra, a seconda della destinazione. Forse sarebbe il caso di metterlo in sicurezza nella speranza che anche gli altri ponti realizzati dal Gruppo Gavio nella nostra provincia non siano ridotti così.