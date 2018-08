Benetton avrebbe creato società all’estero per evadere il fisco

Milano (Tele Nord) – Il rimpatrio di Sintonia, la finanziaria controllata dalla famiglia Benetton, “è stato l’effetto di un’indagine fiscale”. Lo scrive L’Espresso nel numero in edicola da domenica, in cui svela “società offshore con il marchio di famiglia tra Panama e Caraibi” e “un’inchiesta fiscale, tenuta riservata, sui profitti autostradali spostati dall’Italia in Lussemburgo”.

“Dopo il crollo del ponte di Genova, quando il vicepremier Luigi Di Maio ha accusato gli imprenditori veneti di arricchirsi con i pedaggi e portare i soldi all’estero, il gruppo Benetton ha risposto che è falso”, si legge in un’anticipazione del settimanale. “Fino al 2012 però la catena di comando portava all’estero, a una società-capogruppo lussemburghese, la holding Sintonia. Il trasloco dal Lussemburgo all’Italia fu spiegato dall’azienda con motivazioni puramente economiche. Ora però emerge che il rimpatrio di Sintonia è stato l’effetto di un’indagine fiscale”, scrive l’Espresso.

“La Guardia di Finanza di Milano ha ipotizzato, come per altri grandi gruppi, un caso di ‘estero-vestizione’: la holding lussemburghese, secondo l’accusa, era una società di comodo creata per minimizzare le tasse sugli utili prodotti in Italia. I documenti esaminati da l’Espresso mostrano che l’indagine fiscale si è chiusa nel 2012 con una sorta di patteggiamento: il gruppo Benetton ha versato all’Agenzia delle Entrate circa 12 milioni in contanti e si è impegnato, appunto, a trasferire la holding dal Lussemburgo a Milano”, conclude l’indagine del settimanale.