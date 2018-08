Di Maio accetta la trattativa sull’Ilva di ArcelorMittal

Roma – ArcelorMittal, la multinazionale che si è aggiudicata gli impianti di Ilva ha chiesto al ministro Luigi Di Maio di seguire da vicino la trattativa con le sigle sindacali per trovare un punto di incontro sul piano occupazionale. La risposta da parte del ministro del lavoro e dello sviluppo economico è stata positiva. Il suo scopo è quello di chiudere in modo onorevole la partita con un piano ambientale accettabile e la piena occupazione dei 13.500 dipendenti. L’intesa deve essere trovata entro il 15 settembre quando ArcelorMittal prenderà possesso degli impianti come previsto dal contratto. L’attuale accordo prevede la riassunzione di 10.500 lavoratori, mentre i restanti avrebbero comunque garanzie e scivoli verso la pensione. Pare scongiurata l’ipotesi di annullare la gara che ha assegnato l’esangue Ilva ad ArcelorMittal. Inizialmente Di Maio, che aveva detto che la gara non è annullabile, secondo quanto contenuto nel parere dell’Avvocatura di Stato. ieri è tornato sul tema spiegando che “la questione dell’annullamento della gara non è finita. Per annullarla non basta che ci sia l’illegittimità, ci vuole anche un altro semaforo che si deve accendere, quello dell’interesse pubblico, e lo stiamo ancora verificando”. Sul fronte della salvaguardia dell’ambiente è già al lavoro il ministro Sergio Costa che sta approfondendo la vicenda.