In arrivo altre due fregate russe che si uniranno alla flotta nel Mediterraneo

Come da programma, le fregate “Ammiraglio Grigorovich” e “Ammiraglio Essen” della flotta del Mar Nero stanno compiendo la traversata da Sebastopoli verso il Mar Mediterraneo. Lo ha riferito Alexey Rulyov, direttore del dipartimento informativo della Flotta del Mar Nero.

“Secondo le previsioni, entro la fine della giornata le navi si uniranno alle unità del gruppo navale permanente della Marina russa in mare aperto”, ha detto.

Per Rulyov, al momento gli equipaggi delle navi stanno attraversando gli stretti del Mar Nero del Bosforo e dei Dardanelli. In vista della traversata pianificata, le navi avevano effettuato esercitazioni di tiro.

© Foto: Yantar Baltic Shipbuilding plant press service