Nave Diciotti: Mentre Salvini finisce sotto inchiesta l’Albania accoglie 20 migranti e la magistratura si dimentica della strage di Genova

Roma (Lorenzo Mancini) – Alla fine a rimetterci le penne è stato proprio lui, il ministro dell’interno Matteo Salvini da giorni vittima di un bombardamento politico e mediatico senza precedenti orchestrato abilmente dalla sinistra. A completare l’opera è stata la magistratura ad orologeria che nel tardo pomeriggio ha reso noto di aver iscritto nel registro degli indagati Salvini ed un suo capo di gabinetto, mentre per la strage di Genova dopo il crollo del Viadotto Morandi per cui sono morte 43 persone la stessa magistratura ha aperto solo un fascicolo contro ignoti. È stata la Procura della Repubblica di Agrigento, al termine dell’attività istruttoria compiuta a Roma, ad aprire l’inchiesta relativa al mancato sbarco degli immigrati dal pattugliatore “U. Diciotti”, mentre si apprende che i reati contestati sono nientemeno che sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. Gli atti saranno trasmessi alla competente procura della Repubblica di Palermo per il successivo inoltro al cosiddetto tribunale per i ministri della stessa città come riferisce lo stesso Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, al termine dell’attività istruttoria di oggi presso la Procura di Roma.

Pronta la reazione del ministro leghista: “Ho saputo dieci minuti fa che sono sotto inchiesta per sequestro di persona, ma è difficile fermarci. Possono arrestare me ma non la voglia di cambiamento di 60 milioni di italiani”. La dichiatazione è stata postata dal vicepremier su Facebook da Pinzolo, nella quale si legge ancora: “È incredibile vivere in un Paese dove dieci giorni fa è crollato un ponte sotto il quale sono morte 43 persone e non c’è un indagato e indagano un ministro che difende i confini della Nazione. È una vergogna”.

Intanto sul profilo Twitter della Farnesina si viene a sapere che l’Albania ha deciso di accogliere venti migranti della nave Diciotti. Il ministro degli Affari esteri Enzo Moavero Milanesi nel post ringrazia l’Albania che ha dato “un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall’Italia”.