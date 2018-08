Per il crollo del Viadotto Morandi non c’è nessun indagato

Genova (Giovanni Bruzzone)– Ad una settimana dal crollo del Viadotto Morandi la Procura di Genova non aveva ancora individuato nessun colpevole per cui non c’era nessun nome scritto sul registro degli indagati. A 11 giorni dal crollo le indagini sono contro ignoti, mentre Francesco Cozzi (nella foto) punta il dito sul troncone ovest dello stesso viadotto. Della serie: indaghiamo più in là perché il ponte sta per crollare, mentre dove è crollato non sappiamo di chi è la colpa. Dopo la riunione che si è svolta ieri in Procura per fare il punto sulle indagini relative al crollo, anche alla presenza dei consulenti tecnici, s’è venuto a sapere che si sta procedendo su due fronti: da un lato il reperimento e l’analisi di materiale video, dall’altro di materiale franato dal ponte che deve essere repertato come prova. In corso anche l’analisi del materiale cartaceo, verbali, documenti. Tutto bene, ma così i tempi si allungano e, invece di inviare un avviso di garanzia ai responsabili della manutenzione che si conoscono benissimo, si tergiversa. “C’è una consulenza in corso – fa sapere la Procura genovese -, ci sono molti altri atti in corso e sono complessi e analitici”. Ma quello che fa gelare il sangue nelle vene è che non ci sono indagati. Ha dichiarato infatti il procuratore Cozzi: “Non ci sono indagati: al momento non è possibile restringere il campo neanche per escludere alcune ipotesi piuttosto che altre”.

No comment.