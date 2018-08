Quindicenne violentata in spiaggia: fermato un senegalese di 25 anni

Jesolo – Il fermato si chiama Mohamed Gueye, un senegalese di 25 anni risultato irregolare sul territorio nazionale, che è stato rintracciato a Mestre ed ora si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore. La ragazza aveva denunciato la violenza avvenuta la notte tra il 22 ed il 23 agosto. L’arrestato è gravemente indiziato di aver violentato una 15enne a Jesolo, in provincia di Venezia, la notte tra il 22 ed il 23 agosto. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e condotte dalla Squadra Mobile del capoluogo veneto, hanno permesso di rintracciare a Venezia Mestre l’uomo che aveva trovato rifugio all’interno di una struttura ricettiva. Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dagli inquirenti, la ragazza si trovava con degli amici in un locale della “movida” di piazza Mazzini quando sarebbe stata avvicinata da un giovane negro che l’avrebbe convinta a seguirlo in spiaggia. Quindi, secondo la deposizione della vittima, avrebbe abusato di lei per poi fuggire. La ragazza, che si trovava nella località turistica veneta con i genitori, è stata soccorsa dagli amici che, preoccupati per la sua assenza, sono stati attirati in spiaggia dalle sue grida mentre chiedeva aiuto.