Formula 1: la classifica piloti e costruttori dopo il GP del Belgio

La vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Belgio gli consente di ridurre il distacco in classifica piloti da Lewis Hamilton, secondo oggi. Hamilton ha totalizzato 231 punti, contro i 214 di Vettel. 146 sono le lunghezze vantate dall’alfiere della Ferrari, Kimi Raikkonen, ritiratosi oggi. A quota 144 punti troviamo Valtteri Bottas, in forza alla Mercedes, che precede l’olandese della Red Bull, Max Verstappen (120). Daniel Ricciardo (118), della Red Bull, precede il tedesco della Renault, Nico Hulkenberg (52). Vanta 49 lunghezze Kevin Magnussen, della Haas; segue lo spagnolo della McLaren, Fernando Alonso (42). Completa la top ten Sergio Perez (44), della Force India. Seguono Esteban Ocon (37), della Force India; lo spagnolo della Renault, Carlos Sainz (30); Pierre Gasly, della Toro Rosso (28); il francese della Haas, Romain Grosjean (27); e Charles Leclerc (13), della Sauber. 8 sono le lunghezze di Stoffel Vandoorne, della McLaren. Marcus Ericsson (6), dell’Alfa Romeo Sauber, precede Lance Stroll (4), della Williams; e Brendon Hartley (2), della Toro Rosso.

Sul fronte costruttori, in cima alla classifica troviamo la Mercedes, con 345 punti. Seconda è la Ferrari, a quota 335 lunghezze, che precede la Red Bull (223). Vanta 82 punti la Renault; sono, invece, 66 le lunghezze della Haas. Seguono McLaren (52), Toro Rosso (28), Alfa Romeo Sauber (18), Racing Point Force India (18) e Williams (4).

Classifica piloti dopo il GP del Belgio 2018:

1 Lewis Hamilton 231

2 Sebastian Vettel 214

3 Kimi Raikkonen 146

4 Valtteri Bottas 144

5 Max Verstappen 120

6 Daniel Ricciardo 118

7 Nico Hulkenberg 52

8 Kevin Magnussen 49

9 Fernando Alonso 44

10 Sergio Perez 40

11 Esteban Ocon 37

12 Carlos Sainz Jr. 30

13 Pierre Gasly 28

14 Romain Grosjean 27

15 Charles Leclerc 13

16 Stoffel Vandoorne 8

17 Marcus Ericsson 6

18 Lance Stroll 4

19 Brendon Hartley 2

Classifica costruttori dopo il GP del Belgio 2018:

1 Mercedes 375

2 Ferrari 360

3 Red Bull Racing 238

4 Renault F1 Team 82

5 Haas F1 Team 76

6 McLaren 52

7 Toro Rosso 30

8 Sauber 19

9 Racing Point Force India F1 Team 18

10 Williams 4