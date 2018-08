Alessandria Castelceriolo – In seguito ad una segnalazione d’una residente, i vigili del fuoco sono tornati sulla discarica Aral stamane alle 9:30 dove era stato visto un focolaio dopo l’incendio di martedì. Hanno lavorato fino alla mezza per mettere in sicurezza il sito. Con ogni probabilità si trattava di un focolaio non completamente spento dell’ultimo incendio.