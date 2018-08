Spacca una bottiglia in testa ad un marocchino che stava aggredendo la fidanzata, e lo mette in fuga

Taranto – Un marocchino di 31 anni, senza fissa dimora, irregolare e sprovvisto di documenti, nonché già destinatario di un ordine di espulsione dal territorio dello Stato emesso dalla Questura di Palermo, stava molestando una ragazza di 17 anni conosciuta poco prima sulla spiaggia di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, che ha tentato di aggredire sessualmente. Per fortuna, è intervenuto il fidanzato della ragazza che gli ha spaccato una bottiglia in testa mettendolo in fuga. Non è finita qui perché è scattata la denuncia e sono partite le indagini da parte dei carabinieri che in brevissimo tempo hanno trovato il marocchino all’ospedale di Taranto mentre si faceva medicare la testa. L’uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per violenza sessuale aggravata.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il marocchino irregolare era con altri ragazzi sulla spiaggia quando ha tentato gli abusi sulla diciassettenne, approfittando del fatto che fosse ubriaca. Il fidanzato della vittima, che si era momentaneamente allontanato, accortosi della situazione, è subito intervenuto è subito intervenuto colpendo il marocchino alla testa con una bottiglia e costringendolo a scappare. Ora il marocchino si trova in carcere.