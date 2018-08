Tredicenne scompare e la trovano i carabinieri il giorno dopo con l’amica

Ovada – Una ragazzina di 13 anni residente a Ovada con la famiglia era scomparsa nella notte di venerdì quando i genitori hanno chiamato i carabinieri. Sono scattate le ricerche e solo nella giornata di ieri è stata ritrovata a casa di un’amica. Venerdì sera si trovava alla “Sagra delle Trofie al Pesto” di Belforte insieme a genitori e amici quando, verso le undici e mezzo, si è allontanata. Il padre, non vedendola rientrare, dopo un’ora ha chiamato gli Uomini della Benemerita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dopo essersi allontanata sarebbe tornata a Ovada quando ha incontrato un’amica dalla quale è andata a dormire non prima di aver spento il cellulare per non essere rintracciata.

Il giorno dopo la madre dell’amica ha saputo delle ricerche e ha avvisato i carabinieri che l’hanno ritrovata e riportata a casa.