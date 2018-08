Arrestato marocchino per spaccio di droga

Alessandria – Un trentenne marocchino, Omar Essaddouki, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato sabato scorso, 25 agosto, dalla Polizia di Alessandria per detenzione di droga ai fini di spaccio. Era stato notato da alcuni poliziotti, nella notte tra sabato e domenica, mentre si aggirava vicino ad un bar chiuso in via Martiri della Benedicta, al quartiere Cristo.

Quando la pattuglia si è avvicinata l’uomo si è dato alla fuga e si è liberato del pacchetto, recuperato poco dopo dai poliziotti che in breve tempo sono riusciti a raggiungelo.

Perquisito, è stato trovato in possesso di hashish e di 450 euro in contanti, oltre ad 8,4 grammi di cocaina trovati dentro il pacchetto gettato durante la fuga.