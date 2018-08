Casale “in palla” al Palli

Casale Monferrato (AL) – Positivo esordio stagionale per il Casale Fbc. Sabato pomeriggio, al “Palli”, la squadra allenata da mister Buglio ha battuto 3-0 lo Stresa nel primo turno di eliminazione diretta di Coppa Italia Serie D, accedendo così alla sfida successiva, avversario il Borgosesia.

Tutti i gol sono stati segnati nel primo tempo.

Nerostellati in vantaggio dopo appena due minuti di gara con Vecchierelli che mette in crisi la retroguardia ospite e subito gonfia la rete.

Al 16’ raddoppio di Coccolo che segna al termine di una pregevole azione personale mentre poco prima dell’intervallo è Cardini a siglare il 3-0 con un’incornata di testa vincente.

Per gli ospiti da segnalare un palo colpito dall’attaccante Andrea Latta.