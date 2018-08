Denunciata “collezionista” di gatti randagi

Alessandria Cascinagrossa – Girava in bici per il paese, prendeva gatti che trovava per strada e li portava poi in casa sua, un cascinale alle porte di Cascinagrossa che lei ha occupato abusivamente. Ne aveva raccolti 21 anche se non era in grado di offrire loro le cure del caso e l’ambiente più adatto, andando ben oltre il limite della vigente normativa che impone di tenere, al massimo, dieci gatti in un appartamento.

Protagonista della vicenda una donna, senza fissa dimora, nota alle Forze dell’Ordine e che già in passato si era resa responsabile di fatti analoghi.

Il sequestro dei piccoli felini, avvenuto la mattina di venerdì 24 agosto, è stato eseguito dalla polizia municipale di Alessandria grazie alla segnalazione di un vicino di casa della donna che aveva notato il numero elevato di gatti che girava per il cascinale.

Fondamentale è stato anche l’intervento dell’ispettore ambientale Fulvio Barzizza e del servizio veterinario dell’Asl.

Gli animali, ricoverati al gattile sanitario di Alessandria in Viale Teresa Michel, erano affetti da rinotracheite, una tipica malattia trasmissibile in condizioni di degrado, di igiene e di quantità esagerate di animali in un luogo di dimensioni non adeguate. I simpatici animali erano anche infestati da pulci per cui sono stati visitati e sottoposti agli accertamenti necessari. Si provvederà alla loro sterilizzazione.

La donna è stata denunciata per maltrattamento di animali.