Fusaro: si distrugge l’identità dei singoli per spalancare le porte ai mercati

In questo riassunto di alcune nostre interviste a Diego Fusaro, emerge chiaramente il concetto della globalizzazione guidata dalle potenze finanziarie sovrannazionali che puntano ad annientare le coscienze individuali per favorire i mercati senza frontiere. Si parte dal diritto di cittadinanza che in verità annienta la cittadinanza stessa in quanto fa leva sul concetto di uguaglianza dell’irrilevanza che fa dei cittadini degli apolidi. La globalizzazione inoltre favorisce la guerra fra poveri mettendo schiavi contro schiavi in un processo di “orizzontalizzazione dei conflitti” per la sopravvivenza all’insegna del motto romano divide et impera. In questo contesto si inserisce la mondializzazione linguistica che si raggiunge con la distruzione degli idiomi tradizionali simbolo di tradizioni e storie condivise dai popoli pur nella loro diversità.