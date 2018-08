L’Alessandria balbetta e batte di Misura il Fiorenzuola

Castellazzo Bormida (Alessandria 2 – Fiorenzuola 0) – Ancora una vittoria per l’Alessandria Calcio nell’ennesima amichevole pre campionato di Serie C (che dovrebbe partire il 15 settembre o almeno lo si spera). è l’ennesima vittoria che non ha convinto con una squadra apparsa ancora poco concreta, soprattutto sotto porta. L’avversaria, il Fiorenzuola, formazione che milita in Serie D, ha perso per due a zero con due gol segnati nella ripresa da Bellazzini su rigore, e Usel.

Esordio in maglia grigia dal primo minuto per i neo acquisti Santini, in campo per circa un’ora, e Talamo, apparso meno brillante del compagno di squadra arrivato dall’Ascoli.

Dopo un il primo gol dei Grigi, gli ospiti hanno sfiorato il pareggio con Marra, al quale si è opposto Cucchietti con una gran parata. Il raddoppio dei nostri è arrivato con l’attaccante aostano Usel, abile a sfruttare al meglio un bell’assist del neoentrato Sciacca.

Per quanto riguarda il mercato, a cinque giorni dalla sua chiusura, si prevedono possibili partenze per Gazzi, Sciacca e Russini, anche se la dirigenza mandrogna deve ancora decidere in merito. Previsto, in tal senso, un summit a breve tra il presidente Di Masi, il ds Cerri, il dg Soldati e mister D’Agostino.