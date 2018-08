Ancora un viadotto a rischio nella nostra provincia

Tortona (AL) – Ancora un ponte non sicuro rilevato nella provincia alessandrina. È a Tortona, e per la precisione è il cavalcavia della linea ferroviaria Alessandria – Piacenza, tra la rotonda Oasi e quella di strada per Castelnuovo Scrivia. Un ponte costruito nel 1954 e che adesso mostra criticità di tipo strutturale.

Giovedì scorso un sopralluogo effettuato da tecnici di Rfi (Reti Ferroviarie Italiane) ha evidenziato il problema: deterioramento. E allora stop ai mezzi pesanti. I tecnici Rfi hanno, infatti, stabilito di vietare il transito ai veicoli con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate.

Un passaggio continuo di questa tipologia di mezzi avrebbe, secondo quanto rilevato dai tecnici, effetti negativi sulla tenuta della struttura.

Saranno eseguite prove tecniche ed effettuati gli interventi necessari. Il traffico dei camion è stato deviato sulla nuova tangenziale di Tortona grazie alle due rotonde alle estremità del cavalcavia.

L’ordinanza resterà in vigore per il tempo necessario al completamento delle prove tecniche e degli interventi.