Fungaiolo casalese fulminato da infarto mentre va per funghi

Ribordone – Un casalese di 63 anni è morto per un infarto fulminante mentre andava per funghi con tre amici nei boschi dell’Alpe Oregge, in Valle Orco, nel territorio del comune di Ribordone della città metropolitana di Torino. Si tratta di Roberto Crosio che abitava con la famiglia nella frazione Pozzengo di Mombello nel casalese. Il malore lo ha colto mentre camminava lungo un sentiero nella zona di Testona. Si è accasciato ed è morto all’istante. A nulla sono valsi i soccorsi della squadra del 118 giunta sul posto con l’elicottero, mentre il corpo esanime dell’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cuorgnè a disposizione della Procura di Ivrea.