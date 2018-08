Il gruppo Zegna rileva l’85% di Thom Browne

Milano (da Pambianconews) – Il gruppo Ermenegildo Zegna ha acquisito l’85% di Thom Browne Inc in seguito a un accordo con l’azionista di maggioranza Sandbridge Capital e il fondatore Thom Browne, per una valutazione dell’intera società di circa mezzo miliardo di dollari. Allo stilista farà capo il restante 15 per cento. L’azienda newyorkese, si legge nella nota ufficiale, continuerà ad essere gestita in modo indipendente. Thom Browne ricoprirà ancora la carica di chief creative officer e Rodrigo Bazan quella di CEO.

“In qualità di leader nell’abbigliamento maschile di lusso – ha dichiarato in un comunicato ufficiale Ermenegildo Zegna, AD del gruppo italiano – siamo da tempo aperti a opportunità di crescita esterna. Da quando abbiamo cominciato attivamente a considerare potenziali partnership, sapevo che Thom Browne sarebbe stata perfetta per noi. Oltre ai benefici immediati in termini di forniture tessuti e supporto produttivo, possiamo anche accelerare lo sviluppo del network retail grazie alla nostra presenza globale.Su queste solide basi, e grazie a un business donna in pieno sviluppo e al forte appeal sulla generazione dei millennial, pensiamo di poter creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder. Infine, sono davvero orgoglioso di portare a termine un investimento significtivo da parte di un gruppo italiano in un’azienda americana. Sono da sempre un estimatore degli Stati Uniti e considero il nostro rafforzamento in Usa un passo molto importante”.

Ken Suslow, founding managing partner di Sandbridge Capital, ha aggiunto: “Non potrei essere più soddisfatto nell’annunciare questa transazione, che assicura la crescita di Thom Browne nel lungo termine. Credo proprio che il Gruppo Zegna sia il partner ideale per il marchio Thom Browne. É per questo motivo che non abbiamo considerato altri potenziali investitori, ma abbiamo negoziato privatamente questo accordo con Gildo e Thom”.