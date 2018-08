Bugatti ha svelato la sua nuova supercar: costa 5,8 milioni di dollari ed è già “tutto esaurito”

La Bugatti Divo da cinque milioni di euro, svelata durante l’evento “The Quail – A Motorsports Gathering”, in California, rappresenta l’evoluzione ad alto piacere di guida della Bugatti Chiron.

La Divo deve il suo nome ad Albert Divo, il pilota francese che vinse alla fine degli Anni ’20 la famosa Targa Florio ben due volte correndo per Bugatti. È proprio basandosi sui requisiti per gare stradali di questo tipo che la Bugatti Divo sarà leggera e agile, vantando un carico aerodinamico e forza G superiori alla Chiron.