La carica dei 33 Fido in attesa di adozione

Acqui Terme (AL) – Sono in attesa di nuovi padroni i trentatré cani, fra i quali molti cuccioli, che da qualche tempo sono ospiti nel canile di Acqui Terme. Prima di arrivare al canile vivevano stipati in una vecchia cascina di campagna non abbastanza grande da garantire un adeguato spazio a tutti. Ed è stato proprio il sovraffollamento, unitamente alle precarie condizioni igienico-sanitarie, ad aver preoccupato il personale di Asl, Comune di Acqui, Enpa e Polizia Municipale che sono intervenuti subito dopo i sopralluoghi.

I cani non erano maltrattati ma il proprietario non era in grado di gestire il loro aumento.

Di conseguenza, grazie anche ad una buona dose di diplomazia, le autorità sono riuscite a convincerlo ad autorizzare il trasferimento di una parte di loro in canile.

In cascina sono rimasti sette cani adulti, mentre il proprietario si è impegnato a tenere più pulita l’abitazione e ha inoltre acconsentito a controlli periodici da parte di Asl, Polizia Locale, Ufficio Tutela Animali ed Enpa.

Al canile di Acqui sono, invece, stati trasferiti sette maschi e una femmina di due mesi, tre maschi e due femmine di un mese, un maschio e una femmina neonati, due maschi di cinque mesi e tre maschi e tredici femmine adulte.

Le porte del canile di Acqui sono aperte a tutti coloro che volessero prendersi cura dei nostri migliori amici tramite un’adozione.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare l’ufficio Tutela Animali allo 0144 770329.