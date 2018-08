Motociclista di Godiasco in provincia di Pavia muore in un incidente stradale nel tortonese

Casalnoceto – Oggi pomeriggio verso le due e mezzo un motociclista di 37 anni, Giacomo Beltrandi residente a Godiasco in provincia di Pavia, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Proveniva da Rivanazzano alla guida della sua moto Ducati con a bordo la fidanzata, quando, giunto in Via Voghera, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tortona, all’altezza del supermercato Gulliver, urtava un camion e poi si scontrava con una Citroen C1 che proveniva in senso inverso. In base alle prime informazioni raccolte, pare che viaggiasse a velocità elevata e non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto col camion che stava svoltando. Nel violento scontro il motociclista avrebbe poi invaso la corsia opposta finendo contro la Citroen il cui conducente, trovandosi improvvisamente davanti la moto, nel tentativo di evitarla ha sterzato con forza finendo nel fosso. L’impatto è stato comunque molto violento ed il motociclista, sbalzato a terra, è morto sul colpo. Gravi le condizioni della fidanzata.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha subito prestato le prime cure ai feriti: per il giovane non c’era niente da fare mentre la ragazza era ancora viva ma in gravissime condizioni.

È stata immediatamente trasportata all’ospedale “Santi Antonio e Biagio“ di Alessandria, ricoverata in prognosi riservata.

Lievi contusioni, invece, per l’automobilista.

Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Tortona, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Tortona che hanno messo in sicurezza i mezzi.

La strada provinciale è stata chiusa in una corsia e il traffico è stato deviato sulla corsia opposta e regolato dai vigili urbani di Casalnoceto.