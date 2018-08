Venditore ambulante di rose del Bangladesh violenta turista danese

Rimini (Adnkronos) – Una turista danese di 26 anni ha subito degli abusi sessuali domenica all’alba, a Rimini, da parte di un 37enne venditore ambulante di rose originario del Bangladesh. I carabinieri, nel giro di 24 ore, lo hanno individuato e arrestato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era già stato denunciato tre volte per violenza sessuale: due nei confronti di maggiorenni una nei confronti di una minorenne. È stato sottoposto, nel corso della notte, a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale.

Intorno alle 5 e 30 di domenica mattina, in viale Regina Margherita, ha aggredito la giovane turista danese che passeggiava da sola in direzione del proprio albergo. L’uomo, in sella alla propria bici, dopo aver fatto qualche complimento di troppo alla ragazza, verosimilmente infastidito dall’indifferenza di quest’ultima, l’ha palpata nelle parti intime, provocandole un forte dolore e dandosi immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. La giovane, in stato di shock, si è rifugiata in un bar dove è stata poi raggiunta da una pattuglia dei carabinieri.