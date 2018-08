Alessandria fuori forma e in alto mare

Alessandria – Ad un giorno dalla chiusura del mercato estivo, l’Alessandria Calcio pare essere ancora in alto mare per quanto concerne l’arrivo del giocatore “di peso”.

Naufragata l’opportunità della punta ex Lecce Andrea Saraniti, ha preso corpo l’ipotesi dell’arrivo del centrocampista della Robur Siena, Filippo Damian, 22 anni, la cui trattativa per portarlo alla corte di patron Di Masi sarebbe ancora in alto mare. Così come pare essere in alto mare il passaggio al Trapani di Giacomo Sciacca. Dopo un approccio iniziale dei siciliani per il difensore ex Piacenza, tutto si sarebbe fermato. Insomma, mentre siamo in chiusura di mercato estivo Claudio Santini potrebbe essere l’ultimo arrivo di una campagna di rafforzamento che, al momento, sta destando non poche perplessità tra i tifosi, soprattutto dopo i risultati delle ultime amichevoli che hanno messo in luce una sterilità offensiva ancora evidente.

Ci sarà un “colpo di coda” finale da parte della dirigenza? Non resta che attendere solo un giorno e se ne saprà di più.