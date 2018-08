Aral, la società consortile dell’alessandrino in balìa degli eventi

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, mio malgrado, devo soffermarmi ancora sui fatti e misfatti dei reggitori di Aral Spa, la società consortile dell’alessandrino esaurita e piena di debiti che si dovrebbe occupare di smaltimento rifiuti. Capire cosa stia succedendo non è impresa da poco in quanto, a parte i roghi ricorrenti (nella foto web) che inceneriscono settori del solito “reparto plastica” della discarica di Castelceriolo (per cui sono scattate in questi giorni le indagini del Noe), di certo sappiamo che le discariche sono incustodite, in totale balìa degli eventi. Inoltre la società è senza guida in quanto il commissario straordinario Alessandro Giacchetti non è più tale dal 30 giugno scorso, giorno in cui è scaduto il suo mandato, e non si capisce bene cosa abbia intenzione di fare l’assessore alessandrino all’ambiente Paolo Borasio che ogni giorno, o quasi, tira fuori dal cilindro qualche novità che poi si rivela regolarmente irrealizzabile. Così è stato con la proposta di compensare i crediti coi debiti, ignorando che certi baratti non sono consentiti a società di proprietà pubblica; così è stato per la richiesta di concordato, impossibile per il fatto che in cassa non c’è una lira; così è stato per l’ipotesi di fallimento, quando per la giurisprudenza questa eventualità, riferita agli enti pubblici o alle partecipate, è quasi sempre evitata; così è stato annunciando un bando di gara inesistente, che nessuno (assemblea dei soci) ha mai approvato, di cui non esisteva neppure il testo completo. Insomma su Aral si potrebbe scrivere un romanzo, che sarebbe incompleto se dimenticassimo la recente nomina d’un direttore tecnico da parte dei creditori, che sono dei privati, mentre era già stata inoltrata in tribunale domanda di concordato preventivo. Semplicemente non si può fare perché i privati non devono metter becco in una vicenda riguardante un ente pubblico; perché non si può intervenire per modificare la pianta organica di una società mentre il tribunale sta decidendo in merito alla società stessa; non si può fare perché, in questi casi, la legge italiana prevede la nomina d’un commissario.

Insomma, non si può fare. Ma l’hanno fatto.

E io pago.