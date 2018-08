Il Casale scalda i motori per il prossimo campionato nel Girone A di Serie D

Casale Monferrato – Sono stati comunicati, questo pomeriggio, i gironi del campionato di Serie D. Il Casale Fbc è stato inserito nel girone A, a diciotto squadre, che comprende le piemontesi, le liguri e parte delle lombarde, con il Milano City ma senza Como, Pavia e OltrepòVoghera. Le avversarie dei Nerostellati saranno Arconatese, Borgaro, Borgosesia, Bra, Chieri, Fezzanese, Folgore Caratese, Inveruno, Lavagnese, Lecco, Ligorna, Milano City, Pro Dronero, Sanremo, Savona, Sestri Levante e Stresa. Sabato 1 settembre, nella cornice antistante il Castello di Casale Monferrato, andrà in scena la presentazione ufficiale della prima squadra nerostellata. L’evento si terrà in concomitanza con le celebrazioni per il 49° Torneo Caligaris ed avrà inizio alle 20.

Nel corso della presentazione sarà, inoltre, svelata al pubblico la maglia che la formazione allenata da Francesco Buglio vestirà durante le partite di Campionato e di Coppa Italia di categoria.

Domenica 2 settembre alle ore 16 il Casale Fbc sarà impegnato a Borgosesia, in Coppa Italia, nel primo turno della manifestazione.

Nel turno preliminare, sabato scorso, i Nerostellati hanno battuto al “Palli” 3-0 lo Stresa.