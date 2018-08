Mercato chiuso per l’Alessandria Calcio

Alessandria – L’Alessandria Calcio è uscita ufficialmente dal mercato estivo. Le ultime operazioni del club grigio di patron Luca di Masi sono state due uscite, quelle di Sciacca e Russini, liberi di cercarsi una squadra nelle ultime ore di mercato.

Contratto allungato per Gazzi che resterà in grigio fino al 2020 mentre per l’attacco non sono previsti altri innesti, neppure in extremis.

Per il prossimo campionato di serie C 2018-2019 l’Alessandria potrà, dunque, contare su 23 giocatori di cui 9 over.

Mister D’Agostino in avanti potrà contare su giocatori come Santini, De Luca e Talamo, le ultime new entry del mercato estivo.