Milano Racing lancia la 500 X R4

da Automoto.it – Ecco la prima auto che inizierà lo sviluppo nel quarto trimestre 2018, con a bordo il kit universale R4 creato dall’atelier francese di Hugues de Chaunac. Un po’ a sorpresa, e stampando un sorriso sulle labbra di tutti gli italiani appassionati di questo mondo, la vettura presentata è stata la versione R4 della Fiat 500X, vettura SUV della casa torinese in produzione dal 2014. Non sappiamo ancora niente sui dati tecnici come motore, potenza, ecc., (che dovrebbe comunque seguire i numeri del noto kit). La MR 500X ovviamente è a 4 ruote motrici, come previsto nella categoria R4. Le prime vetture saranno consegnate alle squadre che ne faranno richiesta tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, mentre la Milano Racing gestirà due programmi completi appunto nel 2019, e precisamente uno per il Campionato Rally Francia e uno per l’ERC.

Facciamo quindi un passo indietro per capire come siano fatte queste vetture. Il motore è un 1600 turbo di ultima generazione, in grado di erogare 263 cavalli contro i quasi 280 delle R5. L’elettronica, sviluppata da Magneti Marelli, è la stessa presente sulle auto di classe superiore; anche la scatola del cambio ed il differenziale posteriore sono analoghi a quelli montati sulle R5, mentre il software che gestisce le varie mappature del motore, le barre anti rollio e tutti gli altri pezzi sono sviluppati direttamente dal celebre costruttore francese. Sottolineiamo infine come, per 3 anni, Oreca deterrà l’esclusiva totale sullo sviluppo e produzione dei Kit R4.

Jean-Philippe Eddaïkra, direttore commerciale del gruppo Oreca ha dichiarato: “Siamo molto contenti di intraprendere questa collaborazione. Sarà la prima squadra francese ad entrare nella categoria R4, con un’auto italiana di un marchio molto celebre nella specialità. Dopo la decisione di FFSA a favore del kit R4 sul territorio nazionale, siamo convinti che questa prima collaborazione poi spingerà molti altri a costruire vetture R4 a breve termine”.