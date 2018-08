Per la Juve, subito Mourinho e Pogba

di Gianmaria Zanier – Si è svolto poco fa a Monte Carlo il sorteggio dei gironi di Champions League. Come ben noto, le squadre erano suddivise in quattro fasce secondo il ranking Uefa ad eccezione della prima, costituita dalle vincitrici dei rispettivi campionati 2017/18 nei sei campionati più importanti d’Europa, oltre alle detentrici di Champions ed Europa League. Per quanto riguarda le italiane la Juve era in prima fascia, Roma e Napoli nella seconda e l’Inter in quarta. A sorteggi avvenuti, la Juventus affronterà nel gruppo H il Manchester United di José Mourinho e dell’ex bianconero Pogba, il Valencia e la squadra svizzera Berner Sport Club Young Boys, meglio nota come Young Boys. Non è andata poi male anche alla Roma, che a parte i campioni in carica del Real Madrid, nel Gruppo G se la vedrà con due squadre abbordabili come CSKA Mosca e Viktoria Plzen (Repubblica Ceca). Decisamente peggio è andata invece all’Inter (cosa peraltro preventivata, vista l’assenza dei nerazzurri dal palcoscenico della Champions negli ultimi anni), che nel gruppo B se la vedrà con Barcellona, Tottenham e PSV e soprattutto al Napoli, in un vero e proprio “girone di ferro” (gruppo C) in compagnia di PSG, Liverpool e Stella Rossa.

GRUPPO A

ATLETICO MADRID

BORUSSIA DORTMUND

MONACO

BRUGGE

GRUPPO B

BARCELLONA

TOTTENHAM

PSV

INTER

GRUPPO C

PSG

NAPOLI

LIVERPOOL

STELLA ROSSA

GRUPPO D

LOKOMOTIV MOSCA

PORTO

SCHALKE 04

GALATASARAY

GRUPPO E

BAYERN MONACO

BENFICA

AJAX

AEK ATENE

GRUPPO F

MANCHESTER CITY

SHAKHTAR D.

LIONE

HOFFENHEIM

GRUPPO G

REAL MADRID

ROMA

CSKA

VIKTORIA P.

GRUPPO H

JUVENTUS

MANCHESTER UTD

VALENCIA

YOUNG BOYS