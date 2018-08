Sui migranti Salvini attacca Macron: 40.000 respinti, Macron taccia, altro che solidarietà e accoglienza dalla Francia

Ansa – Replica alle parole di ieri del presidente francese Macron da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Più di 40.000 respingimenti alle frontiere francesi con l’Italia dall’anno scorso – scrive su Facebook – altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani. Da inizio 2017 ad oggi – rileva il vicepremier – la Francia del ‘bravo Macron’ ha respinto più di 48.000 immigrati alle frontiere con l’Italia, compresi donne e bambini. Sarebbe questa l’Europa accogliente e solidale di cui parlano Macron e i buonisti? Al posto di dare lezioni agli altri – prosegue il ministro dell’ Interno – inviterei l’ipocrita presidente francese a riaprire i confini e accogliere le migliaia di rifugiati che aveva promesso di prendere. L’Italia non è più il campo profughi d’Europa, la pacchia per scafisti e buonisti è finita! Quelli della Cei – ha puntualizzato inoltre il vicepremier parlando a ‘Radio Padova’ del caso della Diciotti – li ho chiamati io, non è che si siano chiamati da soli. Irlanda, Albania e vescovi sono stati contattati da noi. L’Europa per l’ennesima volta si è girata dall’altra parte ed ha fatto finta di niente. Ci siamo rivolti fuori dall’Europa, con l’Albania, ed abbiamo chiamato anche altri Paesi che potranno essere utili nei prossimi eventuali, spero di no, sbarchi. Abbiamo chiamato la Chiesa cattolica perché a parole proclama accoglienza e generosità, si è fatta anche economicamente carico di queste persone”.