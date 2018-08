È un film di genere biografico, drammatico del 2018, diretto da Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix e Rooney Mara. Uscita al cinema il 29 agosto 2018. Durata 113 minuti. Distribuito da Adler Entertainment. Don’t Worry, il film diretto da Gus Van Sant e tratto da una storia vera, vede protagonista John Callahan (Joaquin Phoenix), un uomo che ama la vita, dotato di uno humour spesso fuori luogo e con un grave problema di alcolismo.

Dopo essere rimasto vittima di un tragico incidente stradale causato da una sbornia notturna, l’ultima cosa che John vuole fare è smettere di bere. Eppure, sebbene controvoglia, accetta di entrare in terapia, incoraggiato dalla sua ragazza (Rooney Mara) e da un carismatico sponsor (Jonah Hill). In questo contesto, Callahan scopre di avere un grande talento nel disegnare vignette satiriche e irriverenti. Ben presto i suoi lavori vengono pubblicati su un quotidiano, procurandogli un vasto numero di ammiratori in tutto il mondo e regalandogli nuove prospettive di vita.

* DATA USCITA: 29 agosto 2018

* GENERE: Biografico, Drammatico

* ANNO: 2018

* REGIA: Gus Van Sant

* ATTORI: Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonah Hill, Jack Black, Mark Webber, Udo Kier, Rebecca Rittenhouse, Beth Ditto, Kim Gordon, Carrie Brownstein, Emilio Rivera, Ronnie Adrian, Angelique Rivera, Rebecca Field

* PAESE: USA

* DURATA: 113 Min

* DISTRIBUZIONE: Adler Entertainment