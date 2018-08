I nuovi iPhone arrivano il 12 settembre: trapelano alcune immagini

da Wired.it – Proprio nei giorni in cui l’attenzione del mondo tecnologico è rivolta all’Ifa di Berlino, Apple torna a far parlare di sé con un annuncio ufficiale e alcune immagini trapelate anzitempo online. La casa di Cupertino ha infatti annunciato in queste ore la data dell’evento di lancio dei suoi prossimi iPhone: il sipario sul palco dello Steve Jobs Theater si alzerà la mattina di mercoledì 12 settembre, o alle 19 in punto da noi.

Ad essere presentate saranno le nuove versioni di iPhone ed Apple Watch, sulle quali nelle ultime ore sono trapelate alcune immagini precedentemente inedite. Il nuovo orologio made in Cupertino in particolare si è mostrato forte di una cassa più sottile e di un display dai bordi quasi inesistenti, che occupa quasi interamente il lato frontale del gadget.

Gli smartphone sono apparsi nelle loro versioni con schermo oled, ovvero quella più piccola da 5,8 pollici e quella più grande da 6,5. Secondo 9to5Mac che ha fornito il materiale per primo, i gadget si chiameranno entrambi iPhone XS (nonostante di extra small non abbiano molto) e saranno a disposizione anche in versione dorata — una colorazione che dovrebbe rendersi disponibile a breve anche per l’iPhone X originale uscito l’anno scorso.

Non sono trapelate invece informazioni ulteriori sul modello di dimensioni medie e prezzo più basso — quello con schermo lcd da 6,1 pollici — che potrebbe anche arrivare sul mercato in ritardo. I due modelli XS potrebbero infatti finire sugli scaffali già prima della fine di settembre, mentre alcuni ritardi di produzione sembrano aver costretto Apple a posticipare l’uscita del modello lcd fino a novembre inoltrato