È un film di genere azione, avventura, thriller del 2018, diretto da Christopher McQuarrie, con Tom Cruise e Rebecca Ferguson. Uscita al cinema il 29 agosto 2018. Durata 147 minuti. Distribuito da 20th Century Fox.

Anche le migliori intenzioni possono tornare a darti la caccia. Mission: Impossible Fallout, sesto capitolo della saga diretto da Christopher McQuarrie, ritrova Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team IMF insieme ad alcuni alleati molto familiari in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita.

Al centro di ogni film di Mission: Impossible c’è l’affiatato gruppo di specialisti dello spionaggio estremo che compongono la squadra IMF capitanata da Ethan Hunt. Ving Rhames interpreta il personaggio di Luther Stickell sin dal primo film. Uno dei personaggi più amati degli ultimi tre film di Mission: Impossible è Benji Dunn, interpretato da Simon Pegg.

Fallout presenta quattro forti figure femminili: Julia, che i fan della serie conoscono bene, è la moglie di Ethan, interpretata da Michelle Monaghan. Il personaggio di Rebecca Ferguson, l’ex agente MI6 Ilsa Faust, che e si trova in conflitto con la squadra IMF. La misteriosa Alana, nota con lo pseudonimo di Vedova Bianca, interpretata da Vanessa Kirby. Angela Bassett interpreta invece Erika Sloane, che ha preso il posto di Alan Hunley (Alec Baldwin), ora capo dell’IMF, come direttore della CIA. Questo nuovo episodio della saga ci presenta August Walker, un agente della CIA interpretato da Henry Cavill, che viene imposto a Ethan dalla nuova direttrice della CIA, Erika Sloane. Sean Harris torna a vestire i panni di Solomon Lane, il cattivo di Rogue Nation che ora intende vendicarsi di ciò che Ethan gli ha fatto nel film precedente.

* DATA USCITA: 29 agosto 2018

* GENERE: Azione, Avventura, Thriller

* ANNO: 2018

* REGIA: Christopher McQuarrie

* ATTORI: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Henry Cavill, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Simon Pegg, Sean Harris, Ving Rhames, Joey Ansah

Megaplex Stardust Tortona

dal 30 agosto

SALA 1

da lunedì a domenica – 21:50

SALA 2

da lunedì a sabato – 20:00 – 22:50

domenica – 17:10 – 20:00 – 22:50

* PAESE: USA

* DURATA: 147 Min

* DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox