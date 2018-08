Mosaico di Eco nella vetrina di Informagiovani

Alessandria – Umberto Eco con un cappello Borsalino in testa. È l’immagine che si potrà vedere, da venerdì prossimo, sotto i portici del municipio.

Nella vetrina dell’Informagiovani, infatti, sarà esposto un mosaico dell’artista milanese Lady Be, all’anagrafe Letizia Lanzarotti, che ritrae Eco rendendogli omaggio.

L’iniziativa rientra in quelle organizzate per gli 850 anni della città e intende fondere in un unico messaggio due suoi simboli. Quello che si potrà vedere dal 7 settembre, alle 18, non è un quadro qualsiasi: da lontano sembra un dipinto, ma avvicinandosi si notano delle macchie di colore che prendono forma. Sono giochi per bambini, tubetti di creme, bottoni, sezioni di cavi elettrici, mattoncini Lego. Tutti pezzi di plastica fusi insieme, in modo da ricreare l’immagine del noto semiologo.

Il giorno dell’inaugurazione sarà presentato un reading poetico-letterario dal titolo “Nebbia e Musica” di Fulvia Maldini e Ilaria Ercole e saranno letti alcuni brani tratti dall’antologia “Nebbia” a cura di Remo Ceserani e dello stesso Umberto Eco, insieme a testi di Alessandro Manzoni, Gabriele D’Annunzio, Natalia Ginzburg, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Italo Calvino.

L’evento “Omaggio al grande autore con il Borsalino e altre suggestioni alessandrine” è organizzato dal Comune con l’azienda speciale Costruire Insieme e l’associazione Cultura Viva.