Sarà realizzata in provincia una piantagione bio di canapa sativa

Occimiano – Si chiama canapa sativa ed è la specie che contiene maggior concentrazione di Cbd, cannabidiolo, sostanza che ha proprietà sempre più apprezzate nella ricerca medica e nelle terapie.

Ed è quella che coltiverà in provincia di Alessandria, precisamente a Occimiano, Umberto Signorini, imprenditore milanese ma ormai “trapiantato” nell’alessandrino da diversi anni.

Signorini, titolare d’un allevamento di capre e dell’Azienda Agricola San Martino, lunedì ha siglato una joint venture con la canadese Maricann, colosso mondiale fondato nel 2013 a Burlington, nell’Ontario, e specializzato nel campo dell’utilizzo industriale della canapa, vegetale coltivato anche in Italia e con la cui fibra si facevano tessuti, cordami ed era pure utilizzato come mangime.

I problemi sono, poi, nati quando la canapa si è cominciata a fumarla dato che, come noto, una delle due principali specie di cannabis, l’indica, contiene alte percentuali di Thc (tetraidrocannabinolo) principio attivo di sostanze allucinogene come la marijuana.

Ecco perché, intervistato, Signorini ha tenuto a sottolineare che quella che sarà coltivata ad Occimiano nella sua azienda sarà la tipologia di canapa detta “sativa” che contiene un composto non psicoattivo, il Cbd, usato nella cura di malattie nervose, ma anche nel trattamento di malesseri fisici come infiammazioni, emicranie, artriti e spasmi muscolari. E si starebbero studiando nuove applicazioni.

Signorini ha recentemente ricevuto nella sua azienda presidente e amministratore delegato della Maricann che hanno poi incontrato anche il sindaco di Alessandria, il presidente della Provincia ed alcuni docenti dell’Università alessandrina.

Soddisfatti i vertici dell’azienda agricola San Martino e non potrebbe essere diversamente: l’investimento previsto dalla partnership con la Maricann (una linea di prodotti al cannabidiolo che dovrebbe coprire diversi settori come il cosmetico, l’alimentare, il veterinario e il farmaceutico) si aggirerebbe sui venti milioni di euro.

A Occimiano, secondo quanto previsto dalla joint venture, saranno realizzate serre per la coltivazione e laboratori su un’area di 15 mila metri quadrati, il tutto alimentato anche grazie all’energia prodotta dal biodigestore.

L’impianto, secondo quanto dichiarata dallo stesso Signorini, darà lavoro, indotto compreso, a circa un centinaio di persone.