Aral : dopo due mesi si attende ancora la nomina del nuovo cda

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo, mio malgrado, continuare ad occuparmi di Aral Spa, la povera società consortile mandrogna che si dovrebbe occupare dello smaltimento dei rifiuti. Ma non lo fa perché è senza soldi e senza discarica. Dopo che il commissario straordinario nominato dalla prefetta Romilda Tafuri (leggi ministero degli interni) ha cessato l’incarico il 30 giugno per decorrenza dei termini (si dice così?), sono ormai due mesi che il Comune di Alessandria, detentore del 74% delle quote di Aral Spa, non decide sulla nomina del nuovo cda. Il bando è stato indetto a fine luglio e le domande sono giunte entro l’otto agosto, termine ultimo per la presentazione. A questo punto avrebbe dovuto riunirsi la commissione formata dai capigruppo in consiglio comunale per sentire i candidati, ma non s’è ancora riunita. I candidati sono otto, dei quali solo due sembrano avere le competenze richieste: l’ingegner Giovanni Baiano e Massimo Viganò. Il Comune di Alessandria ha diritto a due dei tre componenti del Cda che a sua volta nominerà il presidente.

La verità è che In due mesi non s’è fatto niente e Aral Spa è senza gestione, in costante emergenza e allo sbando sia amministrativo che gestionale.

Tutto ciò mentre la proprietà dell’azienda, cioè i cittadini, sta aspettando una risposta.

E io pago.